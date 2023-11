Anche in questo mese di novembre Iliad si conferma tra gli operatori più vantaggiosi per tutte le tipologie di utenti nel campo della telefonia. Gli abbonati che desiderano sottoscrivere una tariffa con il provider francese potranno beneficare di promozioni non soltanto per le ricaricabili, ma ora anche per la Fibra ottica.

Iliad, le offerte per la Fibra ottica a prezzi sempre più scontati

Di base, la migliore promozione a disposizione di tutti gli abbonati in questo mese di novembre resta la Giga 150. I clienti che scelgono questa ricaricabile dovranno pagare un costo mensile pari a soli 9,99 euro per ricevere chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobili, SMS da inviare a tutti i numeri della rubrica e ben 150 Giga per la connessione internet anche attraverso la tecnologia del 5G.

Oltre a quest’iniziativa gli utenti potranno poi optare anche per la Fibra ottica. In tale senso, Iliad mette su piatto promozioni non inferiori rispetto a quelle garantite da TIM, Vodafone e WindTre.

La migliore occasione per la telefonia domestica resta la Iliad Box. I clienti che optano per questa ricaricabile si troveranno a pagare un costo mensile pari a 24,99 euro con la garanzia di internet illimitato sino a 4 Gbps e con la tecnologia della FTTH più chiamate senza limiti e senza scatto alla risposta verso fissi e mobili.

In aggiunta a tale pacchetto base, vi è un ulteriore ribasso sui costi per chi attiva insieme la ricaricabile per la telefonia mobile e la promo per la Fibra ottica. In tal caso il costo della Fibra sarà di 19,99 euro per sempre.