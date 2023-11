Probabilmente sono stati in pochi quelli che hanno scommesso sul successo del prequel di Game of Thrones, ma invece le statistiche di House of the Dragon hanno mostrato un risultato sorprendente. La serie, almeno per quanto riguarda la prima stagione, è una delle migliori trasmesse sull’HBO.

Dopo il finale della serie originale, le speranze che uno spin off risollevasse il morale dei fan erano davvero poche, invece è riuscito a compiere un miracolo. I dieci episodi della prima stagione, di un’ora ognuno, hanno ridato vita alla saga creata dallo scrittore George R.R. Martin. La trama narra delle vicende che, 190 anni prima dei fatti già conosciuti, scossero i sette regni. Al centro della storia vi sono gli intrighi familiari e politico della casata dei Targaryen che devono far fronte ad un un mondo ricco di incertezze. Cosa riserverà il loro destino? Cosa sappiamo della seconda stagione della serie

In seguito alle recensioni positive e le critiche eccellenti, rinnovare la serie era il passo naturale. Come ben si sa, però, un importante sciopero sta caratterizzando l’industria televisiva statunitense. Questo ha causato forti ritardi e il timore che la nuova stagione non vedesse mai luce. Per fortuna la sceneggiatura era già stata scritta, ma è stato impossibile apportare migliorie o modificare la storia. Che effetto avrà tutto ciò? Non possiamo ancora saperlo.