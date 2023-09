Se state cercando un valido aiuto per le pulizie della vostra casa, non possiamo non consigliarvi il Robot Aspirapolvere Roborock Q7 Max.

Il prodotto, grazie ad un coupon, è anche scontato sulla piattaforma Amazon di ben 140 euro. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Robot Aspirapolvere Roborock scontato di 140 euro su Amazon

Con il canale di aspirazione ottimizzato, la potenza di aspirazione del robot aspirapolvere Q7 MAX è stata aggiornata a 4200 Pa, più del doppio della potenza di aspirazione del robot aspirapolvere S5 Max e rimuove senza sforzo lo sporco dai pavimenti e tappeti. La spazzola in gomma solida aumenta la durata e migliora la resistenza ai grovigli di capelli.

Ha anche la funzione lavapavimenti, in modo che non dobbiate più pensare alla pulizia del vostro pavimento. Sicuramente un valido aiuto. Roborock può scansionare e memorizzare fino a 4 mappe diverse. La maggiore durata della batteria supporta fino a 180 minuti di autonomia per una maggiore pulizia. Dotato di un contenitore per la polvere da 470 ml e un serbatoio dell’acqua da 350 ml, robot aspirapolvere Q7 max può pulire e aspirare allo stesso tempo.

Un serbatoio dell’acqua elettronico mantiene il mocio umido durante la pulizia e può regolare il flusso d’acqua in base alle diverse preferenze. Una pressione costante di 300 g fornisce un lavaggio efficace durante la pulizia, lasciando la casa completamente pulita e ordinata. Seguendo questo link è possibile acquistarlo a 499 euro, aggiungendo un coupon di ben 140 euro.