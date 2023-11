La compagnia MEATER ha annunciato l’introduzione di MEATER 2 Plus, l’ultima iterazione del suo termometro intelligente, progettato per elevare l’esperienza culinaria degli appassionati di cottura di carne e pesce. Questo dispositivo, che rappresenta un avanzamento significativo nell’ambito dei termometri wireless, è stato creato per coloro che ambiscono a perfezionare le proprie tecniche di cottura.

Disponibile per l’acquisto a partire da oggi sul sito web dell’azienda, al prezzo di 129 euro, MEATER 2 Plus si distingue per il suo design innovativo e per le sue funzionalità all’avanguardia. L’azienda ha anche messo a disposizione immagini del prodotto e del suo utilizzo in cucina tramite un link fornito.

Il 6 novembre 2023, da Los Angeles, MEATER ha rivelato che MEATER 2 Plus è un prodotto destinato a ridefinire i confini dell’innovazione culinaria, inserendosi nella gamma di dispositivi intelligenti dell’azienda. Questo termometro è stato progettato per assistere gli utenti in una varietà di metodi di cottura, dall’arrosto alla griglia, dall’affumicato alla cottura in padella e alla frittura, sia ad aria che in olio.

MEATER 2 Plus: il futuro della cottura di carne e pesce

Joseph Cruz, co-fondatore e presidente di MEATER, ha espresso il suo entusiasmo per il lancio del MEATER 2 Plus, sottolineando l’impegno dell’azienda nel fornire agli chef, sia amatoriali che professionisti, strumenti che possano migliorare le loro esperienze culinarie. Ha messo in risalto la precisione, la praticità e l’innovazione che il MEATER 2 Plus introduce.

MEATER 2 Plus si caratterizza per una serie di avanzamenti, tra cui il monitoraggio di precisione con cinque sonde Smart Temp™, la possibilità di utilizzo in condizioni di alta temperatura, come fiamme vive o olio bollente, e una connettività migliorata che offre maggiore libertà di movimento durante la cottura. Inoltre, il dispositivo vanta una funzione di ricarica rapida che permette 12 ore di utilizzo con soli 15 minuti di ricarica e un design raffinato che lo rende non solo un utensile da cucina, ma un vero e proprio elemento di design.

MEATER 2 Plus rappresenta solo l’inizio della nuova linea di prodotti MEATER. L’ecosistema digitale del termometro è stato arricchito con l’introduzione di MEATER Master Class™, un’applicazione che offre videotutorial e consigli per cucinare utilizzando le tecniche più avanzate, migliorando le competenze culinarie degli utenti.

L’azienda ha annunciato anche la disponibilità di prodotti precedenti a prezzi ridotti e ha invitato gli interessati a visitare il sito web per ulteriori informazioni o per effettuare acquisti. Le applicazioni MEATER possono essere scaricate su Apple Store e Google Play, e per gli aggiornamenti più recenti, si possono seguire i canali social di MEATER.

MEATER, prodotto da Apption Labs, è frutto dell’innovazione di una start-up tecnologica fondata nel 2015 da Joseph Cruz e Teemu Nivala. Con sedi a Leicester nel Regno Unito, Los Angeles negli Stati Uniti e Hsinchu a Taiwan, la compagnia beneficia di un’ampia prospettiva globale che le permette di sviluppare prodotti funzionali e amati dai consumatori di tutto il mondo. Il termometro intelligente MEATER è stato sviluppato con il supporto di una campagna di crowdfunding che ha raccolto 2,7 milioni di dollari, segnalandosi come uno dei progetti più di successo nel settore casa-cucina.