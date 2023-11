ho. Mobile, uno degli operatori virtuali più in voga del momento, ti offre tariffe molto convenienti con opzioni personalizzate in base ai tuoi bisogni. Il gestore utilizza la rete 4G di Vodafone , il ché gli permette di garantire un’ottima copertura e velocità di navigazione in tutta Italia.

Per arricchire la tua esperienza, ti dona anche altri vantaggi importanti come l’utilizzare la propria tua SIM anche all’estero. L’ assistenza clienti è efficiente e disponibile, sia utilizzando il servizio telefonico, sia attraverso i canali online come il sito web e i social media.

Tutto ciò che conta dell’offerta ho. Mobile per la tua rete mobile

Scegliendo la tariffa al costo di 5,99€ potrai usufruire di minuti/SMS senza alcun limite e 100GB di dati per navigare online. Sottolineiamo che ho. Mobile garantisce la totale trasparenza della promo, in modo che tu non trovi costi nascosti indesiderati. Inoltre, la spesa di attivazione, così come quella per la tua nuova SIM e per la conseguente spedizione, è gratuita.

Questa offerta è disponibile per i clienti che provengono da operatori selezionati come Iliad, Coop Voce e Fastweb. Se i 100GB di navigazione online non dovessero bastare, potrai scegliere di averne 80 in più con una spesa leggermente più cara di 7,99 euro al mese. In questo modo, avrai accesso a un totale di 180GB.