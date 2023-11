Anche in casa Unieuro si sente il profumo di Balck Friday, il quale porta con se delle saporitissime offerte che in molti potrebbero cogliere, tutte accomunate da un grande denominatore comune, il tasso zero, Unieuro sta infatti mettendo a disposizione la possibilità di acquistare i suoi prodotti tramite un finanziamento a TAN e TAEG a zero, dunque un vero e proprio acquisto in comode rate se non volete privarvi di grosse somme di denaro tutte insieme.

Il volantino valido fino all’8 Novembre

Tantissimi prodotti sono finiti sotto l’ala del BF a Tasso zero, dagli elettrodomestici fino agli smartphone anche di recente uscita, giusto per citarne alcuni abbiamo Google Pixel 8 Pro a 1099€, tutta la gamma iPhone, dal 15 al 15 Pro Max pagabili in comode rate a tasso zero, Galaxy A53 e A54 rispettivamente a 299€ e 349€, OPPO A78 e A98 a 229€ e 279€.

Come se non bastasse ci sono anche prodotti della gamma smartwatch in offerta di varie marche: Amazfit, Redmi e Garmin, a cui possiamo anche aggiungere alcuni computer sia di casa Windows che Apple (MacBook).

Si tratta di una bella occasione poiché in un unico colpo potete godere sia di sconti più o meno grandi sul prezzo dei prodotti, sia della possibilità di pagare tutto in dieci comode rate senza tasso, dunque con un prezzo che resta fisso e viene letteralmente diviso in dieci parti, se dunque c’è qualche prodotto che potrebbe interessarvi questo è il momento giusto per portarvelo a casa, recatevi sul sito Unieuro per avere ulteriori dettagli sui prodotti in sconto.