Iliad contro TIM, 150 GIGA al mese con il regalo dell'anno

Ogni volta che i gestori virtuali riescono a dettare legge lo fanno grazie alle loro migliori offerte. Queste, rispetto alle promo lanciate dai classici gestori, hanno una peculiarità in più: il prezzo che dura per sempre. Oltre a questo, i costi sono molto più bassi e a testimoniarlo ci pensano diversi provider anche se Iliad, gestore non virtuale, continua a difendersi benissimo.

Oggi parliamo probabilmente di quella che è l’offerta migliore in assoluto, ovvero di una soluzione mobile già vista in passato. Iliad con la sua esperienza sta riuscendo a creare grandi cose, mettendo alle corde e gestori molto più navigati nel settore.

Iliad: la nuova offerta ha tutto al suo interno, ecco la Giga 150

Oggi si discute di una delle migliori offerte di sempre, visto che già in alcuni frangenti Iliad ha proposto questa Giga 150. Tale soluzione, che al suo interno vanta messaggi, minuti e soprattutto giga per la connessione Internet, non passa mai di moda. Gli utenti aspettavano con ansia un suo ritorno che effettivamente più di un mese fa si è concretizzato.

La promo permette di avere innanzitutto telefonate senza limiti verso tutti gli utenti, senza tralasciare gli SMS, anch’essi senza limiti. Infine se volete navigare su Internet, non abbiate paura: ci sono addirittura 150 giga in 5G. Il prezzo mensile è di 9,99 € al mese con 10 € per l’attivazione da pagare solo la prima volta. Chiaramente bisogna anche ricordare che per usufruire del 5G bisogna avere uno smartphone che sia compatibile. Lo stesso vale per la zona in cui vivete: se non c’è il 5G, sarà quasi inutile.