La funzione, richiesta da moltissimi utenti, per il momento è presente solo nella versione a pagamento di WhatsApp Business, pensata quindi solo per l’ambito lavorativo. In questo caso però, vengono comunque posti dei limiti. Infatti, è possibile mandare solo due tipi di messaggi: quelli di benvenuto per chi scrive per la prima volta e quello di assenza ovvero quelli da inviare a chi ci contatta quando simo “fuori ufficio”.

Come possono fare quindi tutti coloro che vogliono poter usufruire di questa funzione anche senza WhatsApp business? In questo caso ci sono alcuni trucchi che permettono ugualmente di programmare i propri messaggi su dispositivi Android, iOS e da PC. Vediamo insieme quali sono i passaggi utili da seguire per poter programmare i propri messaggi.

Come programmare messaggi WhatsApp su Android

Se si ha a disposizione un dispositivo Android, per poter programmare un messaggio su WhatsApp dobbiamo usufruire di app terze che mettono a disposizione questo servizio senza costi aggiuntivi. La prima app in questione è Wasavi, un vero e proprio bot che fornisce ai suoi utenti la possibilità di programmare l’invio dei messaggi ed anche di registrare delle risposte pre-compilate. Per poter usufruire di questo servizio basta scaricare l’app su Play Store ed accettare che si sincronizzi con la nostra rubrica. Poi bisogna cliccare su “Schedule” (ovvero “Programma”) e aggiungere il numero del destinatario a cui vogliamo mandare il messaggio, insieme ad ora e giorno di invio e selezionare la casella per WhatsApp. Il servizio offre anche la possibilità di ricevere una notifica quando il messaggio viene recapitato.

Oltre a Wasavi è presente un’altra app per dispositivi Android che possiamo utilizzare per programmare i nostri messaggi. L’app è Schoduler ed è in grado di programmare messaggi oltre che su WhatsApp anche via SMS ed email. In questo caso l’app funziona per “evento”. Al suo interno dobbiamo appunto creare un evento (ad esempio il compleanno di un parente) e selezionare app, giorno ed ora di invio. In base a questi parametri l’app invia il messaggio (ad esempio di auguri) legato all’evento creato. Schoduler inoltre è in grado di ripetere l’invio, quindi può rimandarlo a distanza di giorni, mesi o anni.

Infine, c’è SKEDit, un assistente digitale che permette di inviare messaggi automatici su WhatsApp ed anche su Gmail e funge da promemoria per telefonate o invio SMS. È possibile scaricare SKEDit gratuitamente su Play Store. Per utilizzarlo bisogna effettuare l’iscrizione. Dopodiché bisogna selezionare il campo WhatsApp per collegare l’app al nostro account di messaggistica. Una volta effettuati questi passaggi dobbiamo scrivere il messaggio e scegliere data e ora in cui l’app lo invierà. Ci sono però alcune condizioni per l’uso. Infatti, bisogna disabilitare il blocco schermo automatico ed anche l’ottimizzazione della batteria.

Come procedere su iPhone e PC

Sui dispositivi iPhone, il sistema di invio programmato tramite terze app non funziona pianamente poiché il sistema iOS impedisce che le app interferiscano le une con le altre. Per poter procedere in tal senso, è possibile scaricare Scheduled che però su dispositivi iOS permette solo di inviare una notifica di promemoria per evitare di dimenticare di inviare determinati messaggi. In alternativa c’è una funzione interna al sistema. Per poterne usufruire di questa funzione basta recarsi sull’app e selezionare “Comandi rapidi”. Qui è possibile selezionare “Automazione” nel menù in basso e cliccare poi su “Crea un’automazione personale”. Dopo aver scelto la data e l’ora basta cliccare su “Aggiungi azione” e poi su WhatsApp. A questo possiamo scegliere il destinatario e scrivere il messaggio che vogliamo inviargli.

Per procedere invece utilizzando un PC bisogna affidarsi ad un’app esterna tra cui ad esempio WhatBot. Questa è da utilizzare soprattutto in ambito lavorativo perché permette di inviare messaggi automatici per i contatti che ci scrivono. In alternativa, per tutti coloro che vogliono programmare l’invio dei propri messaggi non in ambito lavorativo è possibile scaricare l’estensione Bluetick che permette di programmare messaggi all’ora da noi desiderata. Per poterla scaricare bisogna procedere tramite Chrome e registrarsi inserendo email e password. Una volta aperta la finestra con WhatsApp Web sul proprio PC, utilizzando sempre Chrome, basterà selezionare un contatto o un gruppo e cliccare sull’icona a forma di orologio che appare nella finestra messaggio. A questo punto possiamo scrivere il messaggio e scegliere data e ora per pianificare l’invio. Inoltre, Bluetick permette di inviare un messaggio ricorrentemente spuntando la casella “Ricorrenza personalizzata” che si trova sempre all’interno della finestra denominata “Pianifica un messaggio”. In questo caso dobbiamo impostare il numero di volte in cui vogliamo che il messaggio venga ripetuto.