La cybercriminalità si è diffusa a macchia d’olio in questi ultimi anni grazie alla creazione di nuove tecnologie che hanno permesso agli hacker di entrare molto più facilmente nei dispositivi degli utenti. Una delle tecniche più utilizzate è quella del phishing, dove tramite e-mail o messaggi si inviano testi fasulli contenenti link malevoli in grado di permettere l’accesso ai dati sensibili che permettono poi hai malviventi di rubare tutti i soldi delle vittime. Altro metodo da sempre sfruttato è quello del furto di identità. In questo caso una dei più frequenti prevede il rubare l’account personale di Whatsapp.

In questo modo non si entrerebbe soltanto ne profilo personale della persona colpita, ma anche a tutti i conoscenti presenti in rubrica. Ciononostante, impiegando un trucco semplice prestando molta attenzione cadere nella trappola diventa molto difficile.

Usare le Passkey per proteggere l’account Whatsapp

Gli sviluppatori dell’applicazione lavorano sodo per offrire un’esperienza sicura e protetta, ma non sempre riescono a garantire la totale privacy agli utenti. Tuttavia, esiste una funzione nascosta che in pochi conoscono capace di bloccare gli hacker ed evitare che questi possano sgraffignare i nostri dati più sensibili. Di cosa parliamo? Della nuovissima funzione delle passkey, uno strumento che va a sostituire la classica password e che è molto più efficiente. Basterà soltanto crearne una e scegliere come impostazione di sblocco l’impronta digitale che sicuramente non potrà essere replicata in alcun modo.

Per attivare tale funzionalità su WhatsApp dovrete seguire questi semplici passaggi:

Aprite innanzitutto l’applicazione;

innanzitutto l’applicazione; Selezionate l’icona del menù posta in alto sulla destra;

del menù posta in alto sulla destra; Andate nelle “Impostazioni” ;

; Cliccate poi sulla voce “Account” ;

; Selezionate la dicitura “Privacy” ;

; Scorrete in giù e poi toccate “Blocco schermo” ;

; Infine, attivate l’opzione “Usa passkey”.

Questo sistema, inoltre, è proprio stato ideato per evitare che il phishing si propaghi ancor di più. Per chi non conoscesse questa truffa, essa consiste nel far comunicare i propri codici personali con degli stratagemmi ben studiati e sempre più sofisticati. Non crediate di essere troppo furbi per poter diventare delle vittime, i sotterfugi potrebbero trarvi in inganno. Scegliendo invece le passkey e in particolare, come detto, l’impronta digitale la protezione sarà assicurata. Di certo la foto di un dito non permetterà di rubare il vostro account Whatsapp, oltre ad essere una richiesta fin troppo strana.