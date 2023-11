L’operatore telefonico italiano TIM ha nel suo catalogo anche alcune offerte di solo traffico dati. Tra queste, ci sono ad esempio le offerte denominate TIM Giga Power 50 e TIM Giga Power 100. In questi ultimi giorni, in particolare, l’operatore ha deciso di far tornare la promo Raddoppia Giga che permetterà di ottenere il doppio dei giga anche con queste offerte.

TIM Giga Power 50 e TIM Giga Power 100, questo mese raddoppiano i Giga

A partire dal 5 novembre 2023 e fino al prossimo 7 gennaio 2024, l’operatore telefonico italiano TIM ha deciso di raddoppiare i giga di alcune sue offerte di rete mobile. Come già detto in apertura, questa promo sarà valida anche per le offerte solo dati denominate TIM Giga Power 50 e TIM Giga Power 100.

La prima offerta, in particolare, include ogni mese fino a 50 GB di traffico dati per navigare con connettività 4G ad un costo di 9,99 euro al mese. La seconda offerta, invece, include ogni mese fino a 100 GB di traffico dati per navigare anche con connettività 5G, ad un costo questa volta di 14,99 euro al mese.

Grazie alla nuova promozione resa disponibile da TIM, però, con queste due offerte gli utenti potranno avere il doppio dei giga. Di conseguenza, gli utenti potranno usufruire ogni mese rispettivamente di 100 GB in 4G e fino a 200 GB in 5G. Questo raddoppio sarà disponibile senza costi aggiuntivi per tre mesi dal momento dell’attivazione. Successivamente, gli utenti potranno comunque usufruire di questa promo ma pagando un euro in più. Per tutti i nuovi clienti dell’operatore, però, ricordiamo che bisogna tenere in conto il costo di 10 euro per la nuova scheda sim.