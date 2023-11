Tim Cook, CEO di Apple, ha confermato l’impegno della sua azienda nel campo dell’intelligenza artificiale. Durante una conferenza, l’amministratore delegato ha affermato di aver investito un’ingente somma nel settore dell’intelligenza artificiale generativa ma di aver intenzione di lavorare alle nuove tecnologie in maniera responsabile.

Il CEO di Apple non si è espresso in modo esplicito su quelli che saranno i progetti concreti dell’azienda ma ha dichiarato che l’AI sarà alla base dei futuri dispositivi.

Apple investe nell’AI generativa: iOS 18 potrebbe introdurre novità a riguardo!

Il discorso di Cook non ha fornito particolari informazioni riguardo quelle che saranno le novità future ma l’occasione ha dato modo di ricordare come alcune tecnologie già presenti sui dispositivi Apple siano basate sull’intelligenza artificiale. Resta da scoprire in che modo l’azienda di Cupertino sfrutterà l’intelligenza artificiale generativa ma a riguardo si è già espresso Mark Gurman di Bloomberg, secondo il quale entro il 2024 la tecnologia sarà implementata tramite iOS 18 coinvolgendo in particolar modo Siri.

Un punto particolarmente ribadito da Cook nel corso della conferenza riguarda l’aspetto etico dell’utilizzo dell’intelligenza artificiale. I dibatti a riguardo sono particolarmente accesi in questi giorni, soprattutto in seguito alle dichiarazioni di Elon Musk che, durante un evento tenutosi alla Lancaster House, ha affermato che “l‘intelligenza artificiale sarà potenzialmente distruttiva per l’uomo“ e addirittura ritenuta più pericolosa delle armi nucleari; in grado di sostituire l’uomo totalmente, soprattutto in ambito lavorativo. In risposta a ciò il CEO di Apple assicura che l’utilizzo dell’AI sarà responsabile e introdotto gradualmente in maniera equilibrata.