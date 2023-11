Android 14 e UI 6.0, ecco la lista dei Samsung pronti all'aggiornamento

Finalmente è arrivato il momento che tutti gli utenti Android stavano aspettando, soprattutto quelli Samsung. Secondo quanto riportato, a breve sarà il momento anche degli altri smartphone per ricevere il nuovo sistema operativo Android 14. Al momento gli aggiornamenti stanno arrivando per i dispositivi top di gamma del colosso sudcoreano, ma la lista è molto folta.

Tutto è partito dal 30 ottobre, con Samsung che ha ufficializzato l’arrivo della nuova release per i suoi smartphone top di gamma.

Samsung e Android 14, ecco la lista

Samsung offre una varietà di serie di smartphone, tutti presenti nella lista ufficializzata. Tra questi c’è in primis la prestigiosa Serie Galaxy S, che comprende al suo interno i seguenti modelli: Galaxy S23, S22, S21 e S20.

A seguire ecco anche la Serie Galaxy Note, che presenta il solo modello Galaxy Note 20. Non possono mancare i pieghevoli, sia con la Serie Galaxy Fold che con quella Galaxy Flip. Si avrà tutt’altra esperienza installando Android 14 sui modelli Galaxy Z Fold5, Z Fold4, Z Fold 2, Z Flip4, Z Flip3, Z Flip 5G e Z Flip LTE. Infine, non poteva mancare la Serie Galaxy A che propone in lista i modelli Galaxy A54 e A53, offrendo un’ampia gamma di opzioni per gli utenti benché non siano top di gamma.

Ci sono degli appunti da fare però per quanto riguarda due telefoni in particolare che sono il Galaxy S20 e il Galaxy Note 20. Sia il primo che il secondo, nonostante siano stati inclusi da Samsung all’interno della lista ufficiale, potranno beneficiare solo ed esclusivamente di alcune funzionalità di Galaxy Enhance-X.