GTA 6 rappresenterà il nuovo capitolo della saga di Grand Theft Auto e, solo per questo motivo, si porta dietro le enormi aspettative dell’intero settore videoludico. Gli utenti stanno aspettando da anni un nuovo titolo e Rockstar Game sta lavorando per realizzare il miglior gioco mai prodotto.

Secondo le ultime indiscrezioni trapelate grazie al team di Rockstar Mag, la software house avrebbe messo a punto una nuova versione del motore di gioco RAGE Engine. Il motore grafico, già utilizzato per GTA V e Read Dead Redemption 2 ha già mostrato le proprie potenzialità ma, con GTA 6 ci aspettiamo un ulteriore salto qualitativo.

La software house ha lavorato all’implementazione di una nuova gestione della fisica di gioco e un’ottimizzazione nello scorrimento del tempo. Inoltre, le novità riguarderanno anche significativi miglioramenti nella qualità del rendering e nella gestione degli NPC attraverso l’Intelligenza Artificiale.

Rumors suggest Grand Theft Auto 6's visuals will make Red Dead Redemption 2 look outdated. Get ready for groundbreaking water physics and more in Vice City! 🚗 🎮 https://t.co/LBTwjZoiWk pic.twitter.com/xoGi5CKU35

— Wccftech (@wccftech) October 10, 2023