Se state cercando una MicroSDXC da acquistare, ad un prezzo abbastanza contenuto, quelle a marchio Amazon potrebbero fare al caso vostro.

Parliamo delle Amazon Basics MicroSDXC, proposte in diversi tagli di memoria. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Amazon Basics MicroSDXC in offerta su Amazon

Questa MicroSDXC è compatibile con smartphone, tablet, fotocamere, Go Pro/fotocamere sportive, laptop, pc fissi, fotocamere reflex, droni, Nintendo Switch, altre console portatili e tanto altro; include adattatore SD. Adatto per foto ad alta risoluzione, per registrare ed archiviare video in full HD/4K e qualsiasi altro tipo di file.

Dispone di una velocità di lettura fino a 100 Mb/s; velocità di scrittura fino a 30 Mb/s (varia in base alla capacità della scheda); UHS, U3, classi di velocità Class 10 e A2 per un’esperienza di utilizzo con smartphone ottimizzata. Resistente all’acqua IPX6, agli urti, a temperature estreme (da 80°C a -10°C), ai raggi X ed ai campi magnetici.

La capacità di archiviazione effettiva mostrata dal sistema operativo del tuo dispositivo potrebbe risultare inferiore rispetto alla capacità indicata sull’etichetta del prodotto a causa dei diversi standard di misurazione. La capacità di memoria disponibile è superiore a 58 GB. Il taglio di memoria da 64 GB, è disponibile a questo link al prezzo di 24.99 euro.