L’Intelligenza artificiale è profondamente penetrata in ogni aspetto della vita produttiva dell’essere umano, quest’ultima ha infatti cambiato numerosi approcci alla tecnologia sia in ambito creativo che calcolatorio, il deep learning infatti ha reso compiti prima troppo lunghi per l’uomo decisamente accessibili, ridisegnando il concetto di fattibile o meno.

Questa rivoluzione ha toccato ovviamente ogni aspetto della produzione tecnologica ed è anche arrivata nel mondo dei videogiochi tramite un’IA che consente di attuare una pratica che ha diviso un po’ tutti, ovvero riprodurre la voce dei doppiatori deceduti per poterla fruttare appunto per doppiare le voci dei personaggi all’interno dei videogames.

CD Projekt Red riporta in vita il doppiatore

La scelta ha diviso tutti, una parte dei fan non vede l’ora di assistere a questo piccolo miracolo fatto di algoritmi mentre un’altra parte lo reputa immorale, ciò non toglie che l’azienda creatrice di The Witcher e di Cyberpunk 2077 ha ottenuto il consenso da parte della famiglia e dunque si prepara a far rivivere uno dei suoi migliori doppiatori all’interno dell’espansione Phantom Liberty del gioco di ruolo Cyberpunk 2077.

Nel dettaglio l’azienda si è messa all’opera e ha così addestrato l’IA per ricreare la voce di Miłogost Reczek, sebbene in passato lo stesso team ha ammesso di aver pensato di sostituire il doppiatore, salvo poi virare su questa soluzione a patto di avere il consenso ottenuto poi in seguito.

In sostanza l’azienda ha ridoppiato con un altro doppiatore le parti parlate, salvo poi usare in seguito un software di clonazione vocale, Respeecher, in grado di adattare la voce dei dialoghi a quella desiderata.