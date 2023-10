La falla 4G che mette a serio RISCHIO gli utenti italiani

Molto spesso gli utenti danno per scontate determinate cose, come la sicurezza dei propri dati tramite la rete telefonica. Tutto ciò in realtà dovrebbe essere messo in discussione più volte, siccome potrebbero esserci le cosiddette falle. Una problematica molto seria che è legata proprio ad una falla, riguarderebbe il 4G, cosa che in realtà va avanti ormai da diverso tempo. Tutto questo può caricare gli utenti di un’ansia ulteriore: quella che qualcuno possa usare la rete telefonica per fregarli.

Questa sorta di malfunzionamento è stata scoperta anni fa ed è per questo che non si può ritenere ad oggi una novità. Attualmente però è impossibile risolvere una questione del genere, proprio perché non esiste una soluzione adatta. Sebbene servano delle strumentazioni molto costose e difficili da reperire, sembra che i malviventi ne siano provvisti: con queste riuscirebbero infatti a perpetrare il furto di dati sensibili senza problemi.

Falla nella rete 4G, il problema è di dimensioni enormi

Ma come funziona una falla 4G? A quanto pare è tutto molto semplice, molto di più di quanto gli utenti immaginino. Il malvivente infatti crea quello che sarebbe un ponte, una sorta di antenna fittizia che collega lo smartphone e la vera antenna dell’operatore telefonico a cui l’utente è legato. In questo modo tutti i dati sensibili e le informazioni trasmesse, possono essere captate dai malviventi.

Nessun operatore telefonico può porre rimedio ad una situazione del genere, ma c’è un consiglio fondamentale da seguire. Gli utenti devono infatti prestare sempre la massima attenzione: potrebbero esserci delle differenze come cali continui di rete e ovviamente di ricezione. Potrebbe dunque essere questo un indicatore di un furto in corso d’opera.