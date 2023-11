Il mercato di telefonia mobile è sempre più competitivo. Ci sono tantissimi operatori in giro pronti ad offrire promozioni super vantaggiose e ricche. Uno degli operatori che sta diventando sempre più competitivo sul mercato è Kena Mobile.

L’operatore proprio in questi giorni ha rilasciato una nuova e super conveniente offerta che attirerà l’attenzione di moltissimi utenti. Se siete interessati a cambiare operatore e state cercando una promozione valida che vi offra ogni mese tantissimi giga, probabilmente questa offerta Kena è quello che fa per voi.

La promozione in arrivo proprio in questi giorni offre un pacchetto molto ricco con una spesa mensile di soli 6,99 euro.

Kena Mobile ha previsto un pacchetto davvero conveniente per tutti i suoi nuovi utenti interessati alla telefonia mobile. Al momento, quella proposta dall’operatore è l’offerta tra le migliori presenti sul mercato di telefonia mobile. La promozione, infatti, oltre a prevedere un costo mensile davvero molto basso prevede anche l’attivazione e il primo mese di promo gratis.

L’offerta Kena Mobile a meno di 7 euro al mese

L’offerta è attivabile solo se si richiede la portabilità del proprio numero di telefono da Iliad o da un altro operatore virtuale tra quelli selezionati. Inoltre, per poter attivare la promozione alla super tariffa proposta dall’operatore è possibile farlo solo tramite il sito web ufficiale di Kena Mobile.

La promozione “passa a Kena Mobile” prevede: minuti illimitati, 200 SMS e 130 GB in 4G fino a 60 Mbps. In più, per tutti i nuovi clienti sono previsti 100 GB extra al mese per la durata di 6 mesi. E non solo. Con l’opzione Ricarica Automatica vengono aggiunti 50GB ogni mese, a tempo in determinato. In questo modo, tutti i nuovi utenti che decideranno di sottoscrivere questa promozione avranno a disposizione, per i primi sei mesi, ben 280 GB ogni mese.

Inoltre, sono previsti anche minuti illimitati, 200 SMS e 7 GB in roaming in tutti i Paesi dell’Unione Europea.

La tariffa mensile, come già anticipato, è di soli 6,99 euro al mese ed è attivabile solo richiedendo la portabilità da uno dei seguenti operatori telefonici virtuali:

Poste Mobile, CoopVoce, Fastweb Mobile, Iliad, Lycamobile, Tiscali, 2appy, Daily Telecom, Elimobile, 1 Mobile, Feder Mobile, Plintron, NTMobile, China MobileDigi MobileEngan Mobile, Ovunque, Wings Mobile, , Telmekom, Professional Link, Green, Rabona Mobile, Withu, Welcome Italia, Italia Power, Intermatica, Noitel, Spusu, NetValue, Optima, Nova e Nextus.

Per procedere con l’attivazione basta collegarsi al sito web ufficiale di Kena Mobile e seguire le indicazioni nella sezione apposita. La SIM verrà spedita senza costi di spedizione all’indirizzo indicato dal nuovo cliente. Non è presente una data precisa, ma sappiamo che la promo è valida solo per un breve periodo di tempo; quindi, è meglio sbrigarsi se si è interessati a procedere all’attivazione.