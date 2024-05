Android 15 potrebbe portare una serie di funzionalità interessanti non solo al sistema operativo, ma anche, in generale, alle app di fotografia di terze parti. Secondo quanto riportato da alcune indiscrezioni che circolano online, la nuova versione del sistema del robottino verde potrebbe presto aggiungere una nuova funzione dedicata alla stabilizzazione video delle applicazioni che non risultano pre–installate sul dispositivo.

Android 15 rilascia nuove funzioni per la stabilizzazione

Questo tipo di impostazioni erano già presenti su Android 14. Infatti, questo sistema offriva alcune estensioni all’interno dell’app fotocamera predefinita su tutti gli smartphone Android. Suddette funzioni funzionano anche per le app di terze parti e sono, ad esempio “Auto”, “Ritocco viso”, “Notte”,”Bokeh”, e “HDR”. Tutte queste sono basate sull’API Camera2 di Android.

Secondo quanto emerso in rete, sembra che a questo preesistente sistema sta per aggiungersi una nuova estensione. Si chiama “Eyes Free” ed è in grado di bloccare e stabilizzare una determinata porzione o anche un preciso oggetto all’interno dei video. Considerando quanto detto, tutte le applicazioni di fotografia di terze parti potrebbero usufruire di suddetta risorsa sfruttando un algoritmo che si occupa di stabilizzare i video.

Di solito, aggiungere questo tipo di funzionalità è un compito che coinvolge il produttore degli smartphone. Questa volta però, grazie ad Android 15, è lo stesso sistema operativo ad intervenire facendo decadere questa particolare discrezionalità.

La nuova versione dell’OS di Google potrebbe decidere, infatti, di mettere a disposizione di tutti i suoi utenti un’impostazione software dedicata a tutte le applicazioni di foto di terze parti. Per attivare questa impostazione bisognerà recarsi nelle impostazioni del proprio dispositivo e selezionare la voce “Videografia Eyes Free“. Sarà possibile procedere senza alcun intoppo indipendentemente dallo smartphone che si possiede, condizione principale è solo che abbia installato Android 15. È un modo semplice ed immediato per stabilizzare i video anche su app di terze parti e rappresenta i tentativi continui di Google di migliorare il proprio sistema operativo affinché possa soddisfare le esigenze dei suoi utenti.