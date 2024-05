Iliad, la Giga 180 con il 5G gratis regala la fibra a prezzo super scontato

Servirebbe un miracolo per gli altri gestori per battere Iliad, un provider che ha dimostrato di essere sontuoso sotto ogni punto di vista. Azienda, fino al 2018 quando è arrivata in Italia, non ha sbagliato veramente nulla e lo sta dimostrando con le sue offerte.

Iliad, la migliore promo è la Giga 180 con il 5G: le sue opportunità

Chi in genere sceglie un gestore come Iliad sa benissimo che deve portare a casa tutto il meglio con pochi euro. A testimoniarlo e la presenza di una nuova offerta tra le fila di quelle disponibili sul sito ufficiale. Torna infatti ancora una volta la tanto amata Giga 180, soluzione che anche in questo caso costerà solo 9,99 € al mese per sempre.

Venendo ai contenuti disponibili al suo interno, chiunque dovesse sceglierla può portare a casa minuti ed SMS senza limiti verso ogni gestore esistente in Italia con 180 giga in rete 5G. Da non dimenticare che solo la prima volta c’è anche il costo di attivazione da pagare che equivale a 9,99 €.

Questi contenuti sono supportati da tanti servizi in aggiunta come il roaming all’estero e come l’accesso ad un’altra offerta, questa volta lato domestico. Chi sceglie Iliad infatti può portarsi a casa anche l’offerta in fibra ottica con uno sconto mensile che equivale a 5 €. Il provider infatti permette a tutti quelli che scelgono un’offerta da 9,99 € al mese di poter risparmiare sulla fibra ottica pagando l’abbonamento per casa solo 19,99 € al mese.

Le precisazioni da fare sul 5G poi sono d’obbligo. Questo standard di rete viene offerto gratuitamente e non ci sono costi aggiuntivi da pagare né al momento, né in futuro. Oltre ciò, Iliad consente di utilizzarlo a tutti coloro che hanno uno smartphone compatibile con lo standard e soprattutto all’interno delle zone coperte dal servizio. Chiunque non dovesse avere uno smartphone 5G, potrà comunque usare le offerte con questa potenza di rete del gestore, ovviamente sfruttando solo il 4G.