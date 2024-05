Samsung Galaxy Watch4 è stato per lungo periodo uno degli smartwatch più desiderati e richiesti dal pubblico, un prodotto completo in ogni sua parte, che riesce a garantire senza problemi l’accesso alle migliori funzionalità e specifiche, oltre ad una piena compatibilità con la maggior parte degli smartphone in commercio.

Con il passare del tempo, il prodotto è stato giustamente scontato su Amazon, sino ad arrivare ad avere, come oggi, uno dei prezzi più bassi di sempre. La versione in vendita prevede un diametro di 40 millimetri, risultando ideale sia per il pubblico maschile che quello femminile, sono cinque le colorazioni tra cui è possibile scegliere, ed inoltre la connettività è esclusiva bluetooth, non LTE.

Collegatevi subito a questo link per iscrivervi gratis al nostro canale Telegram ufficiale, dove avrete i codici sconto Amazon gratis e le nuove offerte speciali.

Samsung Galaxy Watch4: che prezzo basso su Amazon

E’ davvero arrivato il momento di pensare di acquistare un Samsung Galaxy Watch4, il suo prezzo è uno dei più bassi mai visti prima d’ora. Originariamente commercializzato ad oltre 200 euro, il prodotto ha raggiunto nell’ultimo periodo un prezzo mediano di 129 euro, che è stato ulteriormente ridotto da Amazon, fino al valore finale di soli 99 euro, grazie alla promozione del 23%. Premete qui per acquistarlo.

La versione in commercio non è chiaramente la più recente, data essere disponibile dal lontano 2021, ma ancora oggi può essere sicuramente in grado di dire la propria nel mercato, con tutte le funzioni di monitoraggio salute che solamente Samsung riesce ad instillare all’interno dei propri device. Il cinturino è facilmente intercambiabile, non ha agganci proprietari, di conseguenza è compatibile con anche soluzioni di terze parti, tutto ruota attorno a Wear OS, uno dei sistemi operativi più completi e funzionali, oltre al display AMOLED di ottima qualità, con colori affidabili e touchscreen molto preciso.