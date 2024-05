La smart TV è divenuta negli anni assolutamente essenziale per tutto il pubblico italiano e mondiale, si tratta di un prodotto che, data la grande diffusione dei servizi di streaming, deve essere presente nelle case di tutto il mondo, in quanto altrimenti il consumatore si sentirebbe tagliato completamente fuori dalla connettività attuale. Uno dei più grandi produttori di dispositivi di questo tipo è senza dubbio TCL, che con la sua TCL 55V6B, riesce oggi a mettere a disposizione un modello economico e dall’ottima qualità generale.

La diagonale di 55 pollici ne permette facilmente l’utilizzo praticamente ovunque si desideri, raggiunge una risoluzione massima in 4K HDR, ed al suo interno trova posto il sistema operativo Google TV. Quest’ultimo rappresenta a mani basse un plus da non sottovalutare, poiché a tutti gli effetti rende il prodotto estremamente più versatile, e pronto a ricevere anche contenuti in streaming da smartphone, notebook e quant’altro, dato il Google Chromecast integrato.

Smart TV TCL: offerta da urlo attiva per poco su Amazon

Le smart TV TCL sono tutt’altro che dispendiose, da un punto di vista puramente economico, infatti il loro prezzo attuale è fortemente ridotto rispetto al passato, gli utenti originariamente avevano pagato 499 euro per il loro acquisto, mentre oggi potranno approfittare dello sconto del 24%, sino da arrivare ad una spesa da sostenere pari a soli 379 euro. Cliccate qui per acquistare subito.

Le sue specifiche tecniche propongono funzionalità molto varie ed interessanti, le tecnologie integrate al suo interno portano al Game Master 2.0, grazie alla presenza di una porta HDMI 2.1 e ALLM, oppure ad un HDR Multiformat, godendo così di HDR10, HDR HLG, HDR10+ ed anche Dolby Vision, tutto indipendentemente dalla tipologia della sorgente stessa. Il refresh rate, se interessati ai dettagli tecnici, si ferma a 60Hz.