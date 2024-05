Lo spazzolino elettrico è sempre più consigliato dai dentisti di tutto il mondo, proprio per la sua grande capacità di insinuarsi anche negli anfratti più nascosti della nostra bocca, riuscendo a spazzolare in modo corretto ed approfondito, e garantendo così una pulizia superiore al normale. Tra i migliori produttori spicca senza dubbio Oral-B, oggi pronta a mettere sul mercato un prodotto di livello, come il modello Pro 3 (3500N), in super promozione direttamente su Amazon.

Essendo in vendita a meno di 50 euro, molti si sarebbero potuti aspettare una qualità inferiore al normale, al contrario all’interno della confezione si può trovare davvero tutto il necessario per goderne appieno, come una testina, lo spazzolino elettrico vero e proprio, a cui si aggiunge una comodissima custodia da viaggio, con ricamo nella parte superiore, utile sopratutto per il corretto posizionamento durante gli spostamenti.

Correte subito ad iscrivervi al nostro canale Telegram ufficiale, dove potete trovare i codici sconto Amazon ed anche le offerte esclusive gratis.

Spazzolino elettrico super scontato su Amazon

Tutti devono pensare di acquistare uno spazzolino elettrico Oral-B, soprattutto considerando l’attuale prezzo di vendita. Il prodotto in questione è disponibile oggi alla modica cifra di soli 44,89 euro, approfittando della riduzione del 36% che Amazon ha indubbiamente deciso di applicare in questi giorni, a partire comunque dal prezzo più basso che era stato raggiunto recentemente, pari a 69 euro. Premete qui per l’acquisto.

Le differenze rispetto agli altri spazzolini elettrici, come ad esempio quelli di casa Philips, sono legate anche al form factor delle testine, in questo caso sono difatti rotonde e non rettangolari, così da riuscire a raggiungere anche le aree della bocca più nascoste e difficili da pulire. La batteria è ricaricabile, con una autonomia che, dati alla mano, dovrebbe garantire fino ad una settimana di pulizie giornaliere, dipendentemente dal tempo necessario per la pulizia stessa.