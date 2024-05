Google Pixel 7a non è uno smartphone qualunque, ma rappresenta la risposta dell’azienda di Mountain View alla necessità degli utenti di avere tra le mani uno smartphone che possa offrire l’accesso a tutto ciò che il consumatore sta effettivamente desiderando, ma ad un prezzo tutt’altro che impossibile da raggiungere.

La versione attualmente in vendita su Amazon prevede prima di tutto il caricatore all’interno della confezione, ed è un qualcosa di non proprio scontato, considerando i tempi che corrono. Lo smartphone viene definito sbloccato, in quanto non è brandizzato e gli aggiornamenti di sistema vengono inviati correttamente dal produttore, mentre allo stesso tempo il processore Google Tensor G2, riesce a garantire nel complesso prestazioni di qualità, quasi al livello dei fratelli maggiori.

Google Pixel 7a: l’offerta è davvero super

Promozione più unica che rara quella attivata da Amazon giusto in questi giorni, infatti il valore di listino di Google Pixel 7a, che ricordiamo essere solitamente in vendita a 509 euro, è stato fortemente ribassato con uno sconto del 22%, fino ad arrivare alla spesa finale da sostenere pari a soli 399 euro. Premete qui per l’acquisto.

Il dispositivo è caratterizzato dalla presenza di un display da 6,1 pollici di diagonale, con risoluzione FullHD+, è anch’esso un OLED di alta qualità che presenta il refresh rate fino a 90Hz, ma anche il sensore di luminosità per la regolazione automatica. Ciò che rende i dispositivi Google Pixel di livello superiore, è sicuramente il comparto fotografico (oltre al software vero e proprio), infatti il modello corrente presenta sensore principale da 64 megapixel e ultragrandangolare da 13 megapixel, come risposta ai tanti produttori che credono che a fare la differenza sia sempre e soltanto il numero di pixel.