CoopVoce costa 5 EURO al mese, torna la EVO 30

Come per ogni gestore virtuale, i prezzi del provider CoopVoce non cambiano mai nel tempo ed è questo il punto fondamentale. Gli utenti abbandonano il loro operatore di fiducia proprio per sbarcare in questa realtà che garantisce prezzi bassi per sempre e tantissimi contenuti con le sue offerte della gamma EVO. Proprio in queste settimane è tornata disponibile una delle migliori soluzioni di sempre, soprattutto in rapporto qualità-prezzo.

Stiamo parlando della nuova EVO 30, soluzione mobile che include al suo interno minuti, messaggi e giga con un prezzo fantastico.

Chi vuole sottoscriverla può recarsi proprio adesso sul sito ufficiale di CoopVoce e sceglierla liberamente. Ricordiamo che c’è un periodo di tempo: entro la fine del mese bisognerà portare a termine la propria scelta in quanto la EVO 30 sarà poi accantonata.

CoopVoce ha trovato l’offerta migliore, è la EVO 30 con tutto incluso nel prezzo

Venendo ai contenuti con precisione, la promo include al suo interno minuti senza limiti verso qualsiasi gestore, 1000 SMS verso tutti e infine 30 giga in 4G. Certamente il quantitativo per navigare sul web non sarà altissimo, ma largamente sufficiente per il 90% degli italiani. Allo stesso tempo c’è un prezzo davvero bassissimo di cui tenere conto: l’offerta costa solo 5,99 € mensili per sempre. Una volta scelta l’offerta, c’è da pagare solo il costo di attivazione che equivale a 10 € una tantum.

Non ci sono poi altri prezzi da pagare, siccome la spedizione della scheda SIM è totalmente gratis. CoopVoce permette anche di scegliere il suo servizio con una nuova eSIM, scheda virtuale che dimezza i tempi utili per la portabilità.

Tutti gli utenti che hanno scelto un’offerta del provider di Coop, riferiscono di essersi trovati molto bene. Il merito sarebbe da attribuire alla grande sincerità dell’azienda, che una volta offerto un prezzo non lo cambia mai. Ebbene, questo vantaggio vale anche questa volta per tutti.