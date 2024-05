Se sei alla ricerca di un’offerta telefonica tramite la quale poter ottenere tanti Giga senza affrontare spese eccessive WindTre ti propone la sua incredibile WindTre Start 5G. L’offerta non si limita a garantire quantità abbondanti di minuti, SMS e Giga e propone ai nuovi clienti uno smartphone 5G a costo zero.

I clienti che ne richiedono l’attivazione, infatti, potranno scegliere di abbinare ad essa l’acquisto di uno smartphone a rate e, optando per il dispositivo selezionato dal gestore, potranno riceverlo senza andare incontro a nessuna spesa extra.

WindTre è solito modificare il dispositivo incluso nell’offerta. Questo mese i nuovi clienti potranno ricevere un Samsung Galaxy A15 5G sostenendo rate da 0€.

WindTre Start 5G: tutto sull’offerta con smartphone gratis!

I nuovi clienti WindTre che decideranno di attivare l’offerta WindTre Start 5G dovranno sostenere ogni mese una spesa di soli 12,99 euro per ricevere:

Minuti illimitati per le chiamate verso tutti i numeri

200 SMS verso tutti i numeri

200 GB di traffico dati con 5G Priority Pass

L’attivazione dell’offerta potrà essere effettuata attraverso il sito ufficiale del gestore, che permette di richiedere la SIM e riceverla direttamente a casa senza andare incontro a spese di spedizione; o di effettuare il preordine online e procedere con il ritiro presso uno dei punti vendita abilitati.

In entrambi i casi, i nuovi clienti dovranno sostenere una spesa iniziale pari a 10,00 euro per la nuova SIM e a 6,99 euro per l’attivazione dell’offerta. Lo smartphone, invece, prevede una spesa iniziale di 39,99 euro ma non è prevista alcuna rata mensile da sostenere.

Al fine di tutelare la sicurezza dei suoi clienti, inoltre, WindTre include il blocco automatico di tutti i servizi a sovrapprezzo e include nel costo di rinnovo i principali servizi extra, che potranno essere disattivati in qualsiasi momento tramite l’app ufficiale del gestore.

Si ricorda che l’offerta potrà essere abbinata anche all’acquisto di uno smartphone diverso da quello indicato dal gestore. In questo caso, però, le spese da sostenere saranno differenti in base al dispositivo scelto e sarà comunque necessario andare incontro a una spesa iniziale che varierà al variare dello smartphone selezionato.

Per ricevere maggiori informazioni sui dispositivi presenti in listino e sulle offerte che prevedono l’acquisto di uno smartphone a rate è possibile accedere al sito ufficiale del gestore o recarsi in uno dei negozi così da conoscere tutti i dettagli e scegliere la soluzione più adeguata alle proprie esigenze.