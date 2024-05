TIM, la domenica piena di OFFERTE Power: ecco 300 GB in 5G

La fine dello scorso anno ha dimostrato che il gestore da battere potrebbe essere ancora una volta TIM. L’azienda decise di promuovere durante l’ultima parte delle offerte storiche, le quali fanno capo alla linea Power.

Sono infatti ancora disponibili tre soluzioni molto dettagliate e soprattutto generose, sia per quanto riguarda i contenuti che per quanto riguarda lo sconto sul prezzo mensile. La gamma Power porta abbondanza agli utenti che possono dunque avere tutto. Con minuti, messaggi e giga si può già avere tutto, ma c’è di più: TIM offre un grande regalo a tutti.

TIM, la promo migliore è la Special 300 ma ce ne sono anche altre due

Partendo dalla prima soluzione mobile, quella che con un prezzo di soli 6,99 € al mese già garantisce tutto, ecco la Power Iron. Chi riesce a sottoscrivere questa nuova soluzione può assicurarsi mensilmente minuti illimitati verso chiunque con 200 SMS e con 150 giga in 4G.

Sulla stessa falsariga, ecco la Power Supreme Easy. Bastano 7,99 € al mese per avere addirittura 200 giga in 4G, anche in questo caso contornati da minuti illimitati e 200 SMS.

Si termina con il vero fiore all’occhiello, un’offerta intramontabile che si afferma con il nome di Power Special. Coloro che l’hanno sottoscritta in passato si sono trovati davvero contenti in quanto al suo interno ci sono ogni giorno minuti illimitati verso tutti. Il vero colpo da maestro però sta nel prosieguo, che consiste in ben 300 giga in 5G, oltre ai 200 SMS canonici. Il prezzo mensile consiste in 9,99 €.

Chi vuole dunque ritornare in TIM mai come questa volta ha ampia scelta. Il gestore però restringe il campo per coloro che vogliono scegliere una di queste soluzioni: solo chi proviene da un gestore virtuale qualsiasi o dal colosso Iliad può approfittarne. Scegliendo una di queste promo, gli utenti possono inoltre beneficiare di un mese totalmente gratis ma anche del costo di attivazione azzerato.