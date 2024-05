Nell’arena sempre affollata delle innovazioni tecnologiche, un nuovo protagonista si è fatto strada, il processore M4 di Apple. Con la sua recente apparizione sui benchmark di Geekbench, ha immediatamente catturato l’attenzione degli esperti e degli appassionati di tecnologia. Questo nuovo chip, destinato a equipaggiare i futuri dispositivi della casa di Cupertino, si propone di elevare ulteriormente il livello delle prestazioni offerte agli utenti. Promettendo un’esperienza ancora più fluida e reattiva.

Nuovo M4, caratteristiche e capacità

I numeri parlano chiaro, l’M4 ha ottenuto un notevole incremento delle prestazioni rispetto all’M3. Sia nel single-core che nel multi-core. Nei test di Geekbench 6.2, il nuovo processore di casa Apple ha segnato rispettivamente 3.767 e 14.677. Ancora più impressionanti sono stati i risultati ottenuti nel secondo benchmark, con punteggi di 3.810 e 14.541. Questi numeri si traducono in un aumento delle funzionalità del 25% in singlecore rispetto all’M3. Un salto davvero importante che promette di migliorare notevolmente la sua esperienza d’uso. La potenza del core dell’M4 è stata sottolineata durante la conferenza di presentazione. Nel corso della quale Apple ha enfatizzato come possa raggiungere frequenze fino a 4,4GHz, ponendolo tra i SoC basati su ARM più performanti sul mercato.

Ma le migliorie non si fermano qui. L’M4 vanta anche un aumento del 22% nelle capacità della GPU rispetto. Nel benchmark metal di Geekbench, il nuovo processore ha ottenuto un punteggio di 53.792, mentre l’M3 si era fermato a circa 43.789 punti. Questo incremento nella potenza grafica è un’ottima notizia per gli utenti che utilizzano i loro dispositivi per attività come il gaming o la grafica intensiva. L’M4 si profila dunque come una soluzione versatile e potente. In grado di soddisfare una vasta tutti i tipi di esigenze. Insomma, con questi nuovi valori, l’M4 promette di portare tutte le funzionalità su device Apple ad un livello superiore. Offrendo una combinazione di velocità, efficienza e potenza grafica che li renderà ancora più indispensabili nella vita quotidiana.