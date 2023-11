Il nuovo Spider-Man 2 di Insomniac Games è appena approdato su PlayStation 5 e i giocatori si stanno divertendo ad impersonare l’amichevole arrampicamuri di quartiere. Il titolo riparte da dove si era interrotta la storia raccontata nel primo capito e nell’espansione dedicata a Miles Morales.

Tuttavia, nonostante la mole di contenuti presenti all’interno del gioco, gli sviluppatori potrebbero avere qualche sorpresa in serbo. Infatti, durante una live dedicata alle curiosità di Spider-Man 2 è emerso un particolare molto interessante.

Poco prima della chiusura della live, Bryan Intihar (direttore creativo del titolo) ha posto una domanda che ha solleticato l’attenzione di tutti gli appassionati. Intihar ha detto: “Dove si trova Daredevil?” esattamente mentre lo streaming si stava concludendo.

Here’s the video mention of Daredevil where Brian Intihar says “Where is Daredevil” #Daredevil #SpiderMan2PS5

Video clip via; @ibo__zaza https://t.co/RfATkdMHe9 pic.twitter.com/3HdOW3WFl4

— Spider-Man Countdown (@SpiderManCD) November 3, 2023