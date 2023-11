Xiaomi è un brand che non produce solamente dispositivi elettronici mobile, quali possono essere smartphone e tablet, ma è assolutamente in grado di estendere il proprio dominio anche verso tantissime altre realtà e categorie merceologiche, come ad esempio i prodotti per la casa. Proprio in questi giorni su Amazon è difatti possibile acquistare la friggitrice ad aria del brand ad un prezzo assolutamente unico, approfittando dell’ottima riduzione del 42%.

Il prodotto è realizzato in plastica, ha una elegante colorazione bianca che gli conferisce un aspetto perfetto per qualsiasi superficie o arredamento, va benissimo ad esempio anche in una casa arredata moderna, grazie anche alla presenza di un display centrale circolare sul quale vengono visualizzate le informazioni di stato e permette il controllo del terminale stesso.

Xiaomi, la friggitrice ad aria è davvero economica

La friggitrice ad aria è un piccolo elettrodomestico ormai diffusissimo sul territorio nazionale, e per questo motivo anche Xiaomi ha deciso di fare la propria parte, con la Mi Smart Air Fryer da 3,5 litri, in vendita di listino a 119 euro. In questi giorni su Amazon è stata attivata una promozione speciale che la vede scontata del 42%, con un valore finale da versare nelle casse del sito di e-commerce di soli 69 euro.

Gli utenti che la acquisteranno potranno regolare la temperatura manualmente tra un minimo di 40 gradi ed un massimo di 200 gradi, sfruttando un doppio spazio di cottura in altezza. Dimensionalmente parlando il prodotto raggiunge 9,9 x 13,2 x 12 centimetri, risultando essere relativamente più piccola di quanto si sarebbe potuto pensare, nonostante abbia comunque una capacità di ben 3,5 litri complessivi.