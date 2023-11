Moulinex, azienda leader nella produzione di accessori e prodotti per la casa, ha oggi scontato uno dei dispositivi cardine del settore, la friggitrice ad aria XXL, ovvero capace di garantire una capienza massima di 8,3 litri, caratterizzata inoltre dalla presenza del doppio cestello. Tale caratteristica permette tranquillamente di cucinare due pietanze in contemporanea, anche a temperature differenti, riuscendo a combinarle senza alcuna difficoltà.

Il modello in questione è l’EZ9018, la grande capacità interna ne permette tranquillamente l’utilizzo per famiglie di grandi dimensioni, riuscendo a risultare molto più versatile di quanto immaginiate. La presenza di due cestelli favorisce la cottura multipla, suddivisi in uno più grande da 5,2 litri, ed uno relativamente più piccolo da 3,1 litri (adatto ad esempio per patatine fritte o similari).

Moulinex, la friggitrice ad aria costa poco

La friggitrice con doppio cestello di Moulinex è davvero economica, infatti il listino originario sarebbe di circa 199 euro, grazie alla promozione applicata dalla stessa azienda, gli utenti arrivano oggi a pagarla solamente 169 euro, con un risparmio pari al 15% del livello originario di listino.

Essendo un prodotto particolarmente capiente, è indubbio pensare che lo siano anche le dimensioni complessive dello stesso, capace di raggiungere 41,8 x 30,5 x 40,2 centimetri, ed un peso di ben 7,8 chilogrammi. Possiamo dire che all’interno di una qualsiasi abitazione si farà assolutamente notare, e sentire.

Sono ben 7 i programmi preimpostati che facilitano le operazioni di cottura, ideali per arrostire, grigliare o cuocere al forno, essendo facilmente utilizzabili con qualsiasi alimento, sia esso carne, pesce, dessert, fritto o sia abbia a tutti gli effetti intenzione di disidratarlo.