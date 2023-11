Iliad rappresenta sempre il miglior operatore sul mercato della telefonia mobile. In questo mese di novembre, gli abbonati che scelgono il provider francese possono optare sempre per una tariffa di grande vantaggio come la Giga 150.

Iliad, a novembre la tariffa da 150 Giga e due offerte segrete

La Giga 150 si conferma come la promozione di riferimento per i listini di Iliad grazie ad un ottimo rapporto tra soglie di consumo e prezzi. In particolare, gli utenti che scelgono il gestore francese avranno accesso a chiamate no limits verso tutti, SMS da inviare a chiunque e ben 150 Giga per la connessione internet, da sfruttare anche con la tecnologia del 5G. Il costo base per il pubblico sarà di soli 9,99 euro al mese.

La Giga 150 però non è la sola iniziativa messa a disposizione da Iliad per tutti i suoi clienti. Attraverso il sito ufficiale, infatti, gli abbonati possono optare per altre due ricaricabili molto vantaggiose.

Una tariffa da non sottovalutare per i clienti del gestore francese è la Giga 100. Ad un costo mensile di 7,99 euro gli utenti riceveranno chiamate no limits verso tutti i numeri fissi e mobili, SMS infiniti da inviare a tutti i numeri della rubrica e ben 100 Giga per navigare in internet.

Sempre molto vantaggiosa per i clienti di Iliad è infine la tariffa Dati 300. Questa speciale promozione è unica nel suo genere e garantisce al pubblico un pacchetto di 300 Giga per la navigazione di rete anche attraverso la copertura del 5G ad un semplice costo mensile pari a 13,99 euro.