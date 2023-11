WindTre non perde colpi in questa stagione autunnale e si presenta come uno dei principali operatori nel campo della telefonia mobile. Il provider arancione vuole lanciare la sfida ad Iliad ed alle sue promozioni low cost, mettendo a disposizione di tutti i suoi potenziali clienti altre tariffe vantaggiose per costi e soglie di consumo.

WindTre, la proposta da non perdere in autunno con 70 Giga

Nel novero delle grandi tariffe messe in campo dal provider arancione, uno spazio riservato è dato alla WindTre Star+. La tariffa in questione assicura agli abbonati costi da vero ribasso, anche inferiore ai 10 euro, con consumi particolarmente ricchi. Nel dettaglio gli abbonati riceveranno minuti no limits per le telefonate, SMS infiniti e ben 70 Giga per navigare in internet, anche grazie all’ausilio dalla tecnologia del 5G.

Il prezzo per il rinnovo di questa promozione sarà pari a soli 7,99 euro ogni trenta giorni. Gli utenti dovranno aggiungere esclusivamente una quota una tantum per l’attivazione dell’offerta pari a 10 euro.

In linea rispetto a quanto previsto da alcune promozioni low cost del passato, anche gli utenti che desiderano attivare la WindTre Star+ dovranno necessariamente rispettare una serie di condizioni, a partire dalla necessità operazione di portabilità della rete e del numero da TIM, Vodafone o Iliad. Per la portabilità sarà sempre necessaria un’attesa massima di tre giorni lavorativi. Ancora in ottica di continuità con il passato, inoltre, anche in questo caso WindTre garantisce ai suoi abbonati il prezzo bloccato a 7,99 euro ogni mese nei primi sei mesi, senza alcun genere di rimodulazione.