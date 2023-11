WindTre non vuole avere concorrenza in questo mese di novembre e garantisce a tutti i suoi clienti sempre le migliori promozioni per la telefonia mobile. Il gestore arancione ha deciso di ampliare il suo panorama di offerte, mettendo a disposizione degli abbonati una serie di promozioni con consumi quasi illimitati.

WindTre, la tariffa con Giga senza limiti a costi da ribasso

Tra le grandi tariffe del gestore arancione in quest’autunno spicca senza ombra di dubbio la WindTre Go Unlimited Star+. I clienti che optano per questa tariffa avranno a loro disposizione un ticket all inclusive che prevede chiamate no limits verso tutti, SMS da inviare a tutti i numeri della rubrica e Giga infiniti per la connessione di rete, anche con le velocità del 5G.

Gli utenti che optano per questa ricaricabile si troveranno a pagare un canone di attivazione una tantum pari a soli 10 euro, per la ricezione la SIM. Il costo fisso di questa ricaricabile sarà invece di 7,99 euro con pagamenti ogni trenta giorni.

Questa promozione da soglie illimitate per WindTre prevede ovviamente delle condizioni di attivazione per tutti gli abbonati. In primo luogo, la Go Unlimited Star+ è garantita da WindTre in via prioritaria a tutti coloro che, in maniera contestuale, andranno ad attivare una tariffa per la Fibra ottica e la telefonia domestica. Da sottolineare, poi, che anche in questo caso, per l’attivazione di questa promo low cost sarà necessario e propedeutico per tutti i clienti effettuare l’operazione di portabilità della rete attuale da altro operatore.