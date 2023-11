Se avete ricevuto una strana mail da parte della piattaforma Disney Plus, non cliccate assolutamente su alcun link, in quanto potrebbe trattarsi di un tentativo di truffa.

È ufficiale, negli ultimi giorni, alcuni utenti online hanno segnalato una mail sospetta che molte persone stanno ricevendo sui loro indirizzi di posta elettronica.

La mail in questione, sembra essere stata inviata direttamente da Disney Plus, ma in realtà non è affatto così.

Si tratta infatti di un pericoloso tentativo di truffa, che mira a colpire i vostri conti bancari.

Ecco come riconoscerla.

Email truffa a nome di Disney Plus, attenzione a questi elementi

All’interno del messaggio inviato tramite indirizzo di posta fasullo di Disney Plus , viene chiesto agli utenti di aggiornare le proprie informazioni per il pagamento, entro un limite massimo di 24 ore, per evitare la cancellazione dell’abbonamento.

Il messaggio prosegue con un link che, una volta cliccato, conduce ad un finto sito web molto simile a quello di Disney Plus. Qui l’utente, sarà invitato ad inserire i dati della propria carta di credito.

Ovviamente, questo non è altro che un modo per impossessarsi dei vostri dati, entrare nei conti bancari e prosciugare i vostri risparmi.

A tal proposito, raccomandiamo sempre di prestare particolare attenzione ad email di questo tipo. In quanto piattaforme come Disney o Netflix, per le loro comunicazioni utilizzano esclusivamente indirizzi email ufficiali.

In conclusione, nel caso abbiate ricevuto un messaggio del genere, eliminatelo subito e, attraverso il passaparola, segnalate la cosa al fine che nessun altro possa essere truffato.