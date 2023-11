TRUFFA micidiale svuota i CONTI correnti con un messaggio

Ogni giorno il mondo del web si ritrova a combattere contro delle truffe molto pericolose. Queste spesso mirano agli utenti più sprovvisti di conoscenze, quelli che magari non sanno come difendersi. Da giorni una nuova truffa sarebbe in corso e starebbe comparendo tramite e-mail a diverse persone in Italia.

Truffa phishing in atto: ecco l’inganno del montascale elettrico

In basso abbiamo scritto il messaggio truffa di cui si parla da giorni, quello che finge di garantire un servizio agli utenti. Ovviamente è solo un modo per attirare la loro attenzione e si tratta di un pericolo tangibile.

“Sconto in Fattura sul Montascale:

Non perdere questa occasione!

Il Bonus Barriere Architettoniche è una straordinaria iniziativa che favorisce l’autosufficienza e la libertà di spostarsi in modo autonomo nell’ambiente domestico. Il bonus prevede uno sconto in fattura del 75%, ma i vantaggi non sono finiti.

Sopralluogo e Preventivo Gratuito.

Salvaspazio e su misura per adattarsi a ogni scala. Garanzia a vita. Scopri l’offerta”.

Questo è un messaggio che molto probabilmente gli utenti che lo hanno ricevuto lo avranno trovato nella posta indesiderata. Qualcuno però potrebbe effettivamente necessitare di un montascale ed è per questo che bisogna stare attenti: si potrebbe cascare nell’inganno credendo che si tratti di qualcosa di realmente vantaggioso.

Il nostro consiglio è ovviamente quello di non aprire questi messaggi e di bloccare i mittenti di queste e-mail. Ovviamente non bisogna andare in panico: qualsiasi cosa accada, l’unica cosa che non dovete veramente fare sarà cliccare sui link. È proprio da lì che partono collegamenti a siti molto pericolosi.