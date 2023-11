Lidl è davvero pronta a far sognare i consumatori che stavano aspettando il momento giusto per acquistare la tecnologia nei suoi negozi, infatti in questi giorni è stato attivato un volantino che promette un risparmio non da poco, con il quale comunque riuscire a mettere le mani su modelli di buona qualità.

La campagna promozionale rispecchia alla perfezione tutto quanto ci saremmo aspettati di vedere, almeno in termini di disponibilità territoriale, proprio perché al giorno d’oggi gli utenti possono acquistare nei negozi fisici sparsi per il territorio, senza differenze o vincoli particolari in relazione all’area di pertinenza. Dovete solamente prestare attenzione alle disponibilità delle scorte, poiché potrebbero essere limitate.

Correte sul canale Telegram ufficiale di TecnoAndroid, dove vi aspettano i codici sconto Amazon esclusivi ed anche coupon gratis.

Lidl, pazzie di inizio Novembre

La magia del Natale è arrivata da Lidl, ma con essa anche tantissimi sconti interessanti applicati su prodotti per il fai-da-te a marchio Parkside. L’azienda non si smentisce e rinnova il proprio amore incondizionato verso gli utenti che amano fare tante cose direttamente con le proprie mani, tra le occasioni migliori del momento non possiamo che annoverare il compressore da 24 litri, proposto a 129 euro, con pistola sparapunti ad aria compressa, che costa solamente 29 euro.

Approfondendo la conoscenza del volantino incrociamo anche la smerigliatrice a mandrino oscillante da 149 euro, un faro LED ricaricabile da lavoro che costa 19 euro, la levigatrice a penna multifunzione ricaricabile da 19 euro, oppure più semplicemente il trapano a colonna, disponibile a 199 euro. Tanto altro vi attende oggi da Lidl, e per questo motivo vi invitiamo ad aprire le pagine che trovate inserite qui sotto.