DAZN aumenta il prezzo del piano PLUS, ecco come sarà il 2024

Dopo gli aumenti di quest’anno, sembra che DAZN abbia scelto di aumentare ancora ancora una volta il prezzo del suo abbonamento Plus.

Da ricordare che quando si tratta del piano Plus, si parla della massima espressione degli abbonamenti di DAZN. Al suo interno infatti c’è tutto e i contenuti possono essere utilizzati su due dispositivi registrati anche se si trovano in luoghi differenti.

DAZN Plus cambia prezzo: è arrivata la comunicazione

L’aumento dell’abbonamento a DAZN Plus aumenta di 60 € rispetto al solito. Considerando un pagamento annuale, si passa quindi da 539 € all’anno a 599 €.

È arrivata una mail a tutti gli utenti, ai quali potranno comunque scegliere di non continuare effettuando il recesso del servizio. DAZN non prevede alcun tipo di penale o costo utile per la disattivazione entro 60 giorni dall’avvenuta comunicazione. Ecco la mail di cui si parla:

“A partire dall’11 agosto 2024, il costo del tuo abbonamento DAZN PLUS Annuale (con pagamento unico) sarà di 599 euro all’anno, equivalenti a 49,91 euro al mese. Questo ti consente di risparmiare oltre 10 euro al mese rispetto all’abbonamento mensile e di risparmiare complessivamente oltre 120 euro all’anno. Se preferisci, puoi optare per il “Piano annuale con pagamento dilazionato in 12 mensilità”. Potrai farlo autonomamente accedendo alla sezione “Abbonamento” nella tua area “Il Mio Account” a partire dall’11 giugno 2024. Se decidi di attivare il nuovo piano, sarà in vigore dall’11 agosto 2024. Fino a quel momento, continuerai a usufruire del servizio al prezzo attuale.”

Per quanto riguarda la soluzione annuale Plus con il pagamento dilazionato si passa invece a 59,99 € mensili. Le 12 rate restano sempre disponibili, ma in questo caso è il prezzo totale ad aumentare come già segnalato. Non cambia nulla per quanto riguarda poi il piano Start, ovvero quello che resta in promozione al costo di 8,99 € al mese per un anno senza alcun vincolo. Lo stesso vale per il piano Standard.