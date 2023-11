Unieuro abbraccia nuovamente una lunghissima serie di sconti speciali, mettendo subito sul piatto un risparmio non da poco per tutti coloro che vogliono il massimo con il minimo sforzo. I prezzi del volantino sono bassi e convenienti, ma allo stesso tempo permettono di accedere a prodotti di primissimo livello.

Risparmiare con Unieuro è molto più semplice di quanto abbiate mai pensato, per accedere agli sconti non dovete fare altro che recarvi personalmente in un qualsiasi negozio fisico, oppure decidere di aprire il sito ufficiale, tramite il quale potrete scegliere i vostri prodotti, e riceverli a domicilio, senza dover investire nemmeno un centesimo.

Unieuro, offerte uniche nel volantino attivato oggi

Unieuro sorprende tutti con il lancio di nuovi sconti, attivi fino all’8 novembre, che anticipano le importantissime riduzioni di fine Novembre. Osservando da vicino la campagna è possibile trovare un buon numero di smartphone in promozione, come ad esempio Google Pixel 8, disponibile a 799 euro, oppure Xiaomi 13T che costa 699 euro ed include anche lo smartwatch in omaggio, per poi spaziare verso fasce di prezzo ancora più basse.

Tra queste troviamo Samsung Galaxy A54, disponibile a 349 euro, Galaxy A53 che costa 299 euro, ma anche galaxy A14 a 149 euro, Galaxy A34 a 289 euro, Xiaomi Redmi 12 a 179 euro, Redmi 12 Note Pro a 279 euro, per finire con il più economico fra tutti, il Redmi 12C, disponibile a 99 euro. Gli sconti, come vi abbiamo anticipato, sono disponibili anche online sul sito ufficiale.