Alcuni dati recenti hanno messo in evidenza una situazione preoccupante in Canada. Sembra infatti che i furti d’auto stiano crescendo sempre di più. A tal proposito, il governo ha deciso di intervenire per porre un freno a suddetta situazione. Come? Introducendo una pratica per cui venga predisposta la revoca a vita della patente di guida per tutti gli individui che vengono identificati come ladri di automobili. Un intervento di questo tipo potrebbe funzionare davvero?

Patente revocata a vita a tutti i ladri d’auto

La provincia maggiormente colpita dal fenomeno è quella dell’Ontario. Qui il problema dei furti d’auto sta diventando sempre più insostenibile. È però importante sottolineare che nonostante il delinearsi di questa problematica, i numeri registrati ad Ontario non sono ancora paragonabili a quelli europei.

Nello specifico è possibile affermare che, mentre nella provincia canadese avviene un furto ogni 14 minuti, in Francia se ne registra uno ogni 4 minuti. La situazione non è migliore in Italia dove ogni mese vengono rubate circa 10.000 automobili.

Considerando l’espandersi della problematica il governo canadese ha deciso di intervenire promuovendo una nuova legge che propone la revoca definitiva della patente per tutti gli individui che vengono arrestati per aver rubato delle vetture. Bisogna evidenziare che il ritiro d’ufficio non avverrebbe immediatamente dopo il primo furto, ma dopo il terzo. Sembra dunque che la legge che promuove la revoca della patente di guida andrebbe a punire soprattutto i ladri recidivi.

Questo non vuol dire che i ladri che sono stati arrestati per un solo furto non subiranno conseguenze. Infatti, in questo caso gli individui avranno una sospensione di 10 anni della propria patente. E non è tutto. Sembra che il governo di Ontario intenda rallentare alcuni reati stradali diffusi. Sembra infatti che nel prossimo futuro si potrebbe proporre la sospensione della patente per chi guida in modo avventato e pericoloso, per sé stesso e per gli altri.