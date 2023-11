Attualmente anche il settore delle telecomunicazioni sta subendo un periodo di crisi nera in cui a risentirne in prima persona sono soprattutto i clienti.

Tanti sono gli utenti che si sono visti rimodulare i propri contratti più e più volte nel corso di quest’anno e quest’ultimi sono alla ricerca di soluzioni più convenienti che mantengano sempre una certa qualità nei servizi.

Tra queste soluzioni spunta sicuramente Very Mobile, operatore telefonico virtuale nato il 24 febbraio 2020 e appartenente al più famoso WindTre. Al momento il gestore conta circa 2,3 milioni di clienti ed è molto apprezzato per i suoi ottimi servizi e per le sue promozioni numerose e super convenienti.

Very Mobile, offerte incredibili per tutti i nuovi clienti

L’operatore vanta un pacchetto di numerose tariffe telefoniche a disposizione dei propri clienti. Scopriamo quali sono le più convenienti.

Per i numeri provenienti da altri operatori telefonici virtuali propone le seguenti offerte:

Chiamate e SMS illimitati e 1 GB di internet a 4,99 euro al mese

Chiamate e SMS illimitati e 120 GB di internet a 5,99 euro al mese

Chiamate e SMS illimitati e 150 GB di internet a 6,99 euro al mese

Chiamate e SMS illimitati e 200 GB di internet a 7,99 euro al mese

Chiamate e SMS illimitati e 270 GB di internet a 9,99 euro al mese

Per i nuovi numeri: