Una delle novità più rilevanti in questo anno sotto l’aspetto finanziario è stata certamente il rilancio della Social Card. Con la chiusura parziale del programma sul Reddito di cittadinanza, il Governo ha deciso di affidarsi ancora una volta a questo tipo di carta emessa da Poste Italiane come supporto contro l’inflazione per i cittadini con redditi più bassi.

Social Card, la carta con più di 300 euro per gli italiani

La nuova Social Card è stata emessa la scorsa estate per una platea potenziale di milioni di cittadini. Sulla carta è stato quindi accreditato un valore una tantum da 382 euro. I beneficiari di questo incentivo sono stati i contribuenti con un’attestazione ISEE non sia superiore ai 15mila euro e regolarmente iscritti elenchi anagrafici.

Oltre al rilascio della carta, Poste Italiane si è occupata direttamente di verificare le idoneità di tutti coloro che hanno fatto richiesta della Social Card.

La stagione della Social Card però non si è conclusa la scorsa estate, ma anzi potrebbe avere una coda proprio nel corso di quest’autunno. Il Governo, infatti, ha deciso di utilizzare sempre questo strumento per garantire ai cittadini con redditi bassi un’ulteriore supporto contro l’inflazione e gli altri prezzi. In questa circostanza il nuovo bonus però sarebbe utile per abbattere i costi della benzina.

Tutti i beneficiari della carta dovrebbero presto ricevere un ulteriore accredito dal valore di 80 euro. Questo accredito potrà essere utilizzato per effettuare rifornimenti di carburante su tutta la rete stradale italiane. Il Governo ufficializzerà questa misura nei prossimi giorni, con la pubblicazione di un decreto ad hoc.