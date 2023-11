Samsung propone una serie di prodotti in offerta su Amazon, tanti smartphone e dispositivi di elettronica generale, capitanati più che altro dalla soundbar/subwoofer SWA-W510, un terminale che gli utenti devono acquistare subito nel momento in cui fossero interessati a migliorare ed incrementare l’apporto del proprio televisore, nel comparto audio.

Il dispositivo in questione vuole completare le soundbar appartenenti alla serie S della stessa azienda, ciò sta a significare che può essere acquistato in combinata con un prodotto della suddetta serie, così da fornire il massimo apporto nella resa dei bassi e non solo, conferendo una maggiore profondità al suono stesso, grazie al radiatore passivo integrato dal formato comunque compatto di soli 6,5 pollici.

Samsung pazza con l’offerta del prodotto a 199 euro

Il subwoofer di Samsung, l’SWA-W510 può essere acquistato su Amazon approfittando di un’occasione di risparmio davvero unica, infatti gli utenti vanno a spendere solamente 199 euro per il suo acquisto, approfittando dello sconto applicato da 349 euro, con un risparmio del 43% rispetto al listino del periodo.

Le dimensioni sono perfettamente allineate con le aspettative per un dispositivo di questo tipo, ciò sta a significare che può raggiungere 23,8 x 23,8 x 24,1 centimetri di altezza, dimostrando di essere praticamente un cubo facilmente posizionabile dovunque si desideri all’interno della propria abitazione, il tutto con un peso complessivo di 7,20kg.

Il design è iconico con materiali di costruzione davvero eccellenti, è realizzato in un monopezzo compatto, che conferisce all’ambiente anche una certa eleganza ed unicità, che risulta essere perfettamente compatibile con un arredamento moderno e di ultimissima generazione, come anche la soundbar della stessa Samsung.