L ‘operatore virtuale ho. Mobile offre la possibilità di partecipare all’iniziativa ho. Ambassador, che consente di ricevere fino a 150€ di buoni sconto Amazon invitando gli amici a passare all’operatore. In totale, si potranno invitare fino a 15 amici e ottenere un buono Amazon del valore di 50€ precisamente per ogni 5 amici .

Per partecipare a questa iniziativa, bisogna creare il proprio Referral ( un nickname) e condividerlo con i conoscenti che si vogliono invitare. Basterà andare sul sito ufficiale e selezionare la vice “Porta tutti in ho”. In questo modo, i tuoi amici o familiari potranno accedere al sito tramite il tuo nick e ottenere un bonus di benvenuto. È un’occasione unica per guadagnare e condividere con le persone a cui vuoi bene.

Ricorda però di invitare solo persone che sono interessate e che possono trarre vantaggio dall’utilizzo del sito. Non cercare di inviare le tue informazioni a chi non conosci o a persone che potrebbero non apprezzare questo tipo di iniziativa, sprecheresti solo tempo e occasioni.