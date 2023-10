Sky è costantemente al centro dell’attenzione per tutti gli appassionati di sport. In questa stagione autunnale, oltre ai consueti appuntamenti per il calcio con la Serie A e la Champions League, gli utenti della pay tv non dovranno perdere gli ultimi eventi legati alle stagioni di Formula 1, motomondiale e tennis o anche le prime partite della stagione NBA.

Sky, la grande offerta di prova al costo di soli 9 euro

Attivare un piano di visione con Sky non è mai stato così conveniente come in questo periodo. La pay tv ha infatti inaugurato da tempo una nuova politica commerciale, garantita da costi più che da ribasso. Ad anticipare le offerte messe in campo dalla piattaforma satellitare, inoltre, per i clienti vi è anche la possibilità di usufruire di un periodo di prova ad un prezzo mensile di 9 euro.

Basta una volta spesa una tantum dal valore di 9 euro per accedere per trenta giorni a tutti i contenuti e le esclusive dei pacchetti Calcio e Sport. Sempre all’intento del ticket di prova, gli abbonati potranno gustarsi tutti i titoli del pacchetto Cinema ed usufruire dei vantaggi tecnologici messi a disposizione dal decoder di nuova generazione, Sky Q.

Il periodo di prova, inoltre, per i nuovi abbonati sarà all’insegna della flessibilità. Una volta conclusi i trenta giorni promozionali, il singolo utente potrà scegliere se proseguire la visione della pay tv optando i pacchetti a scelta Cinema, sport e calcio con i costi di listino. Laddove, invece, si volesse concludere la visione, gli abbonati non dovranno aggiungere nessuna penale al costo finale.