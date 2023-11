In questi ultimi giorni è divenuta ufficiale la notizia circa l’assegnazione dei diritti per la Serie A durante il prossimo quinquennio, dal 2024 sino al 2029. Ancora per i prossimi cinque anni, saranno Sky e DAZN a condividere l’esclusiva del massimo campionato di calcio, con uno schema pressoché simile a quello degli ultimi mesi.

Sky e DAZN, confermata l’offerta congiunta delle due pay tv

Tutte le partite di Serie A saranno visibili in esclusiva su DAZN, attraverso la sua piattaforma digitale. Sky, invece, potrà assicurare a tutti i suoi abbonati tre partite per ogni giornata, con scelte però più ampie per quanto concerne i big match. Con grande probabilità, data l’offerta in coesclusiva, le due piattaforme presenteranno ai rispettivi abbonati anche delle occasioni in partnership.

Ad oggi, la partnership tra Sky e DAZN si concentra su una cooperazione per le tecnologie. In primo luogo, tutti gli abbonati di DAZN possono accedere ai contenuti della piattaforma streaming attraverso il decoder di ultima generazione, Sky Q. Grazie a questa possibilità, i clienti di Sky potranno accedere alla piattaforma streaming senza cambiare telecomando o dispositivo.

Una seconda possibilità per gli abbonati rappresenta invece un’occasione per coloro che non hanno una connessione internet particolarmente stabile e preferiscono gustarsi i contenuti attraverso la tecnologia del satellitare. Queste persone, potranno attivare su Sky il canale Zona DAZN, un’alternativa a chi non vuole affidarsi allo streaming, ad un costo mensile pari a 7,50 euro al mese. Questo prezzo va ad aggiungersi al prezzo del regolare abbonamento per il servizio streaming.