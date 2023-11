Avete mai sentito parlare di Flipper Zero?

Ebbene, si tratta di un particolare dispositivo che, in apparenza, potrebbe sembrare un piccolo giochino come un tamagotchi ma che, in realtà, nasconde una tecnologia particolare in grado di interagire con diversi sistemi per il controllo degli accessi.

Questo piccolo gadget, è stato presentato per la prima volta sul web tra il 2022-2023, ma nessuno immaginava che potesse raggiungere un successo così elevato.

Ciò perché il Flipper Zero, consente di effettuare una molteplicità di operazioni, alcune delle quali, non proprio legali.

Flipper Zero: Tutte le sue possibilità di utilizzo

Il Flipper Zero, infatti, ha delle potenzialità praticamente infinite.

Per esempio, utilizzando diversi firmware di terze parti reperibili facilmente online, esso diventa in grado di trasmettere, registrare e ricevere segnali wireless. Dunque diventa, a tutti gli effetti, un dispositivo con capacità bidirezionali.

Flipper Zero può quindi essere utilizzato in una molteplicità di modi ed essere in grado di riprodurre le capacità di altri dispositivi, come:

Un telecomando universale.

Flipper Zero può infatti essere utilizzato come telecomando infrarosso per comandare TV, condizionatori ed altri dispositivi;

Ebbene sì, il dispositivo può leggere il microchip presente sui vostri animali domestici e rilevare quello degli altri, in caso per esempio di ritrovamento di un animale smarrito.

Inoltre, riesce a collegarsi anche con i sensori di temperatura, ovvero quelli che vengono utilizzati per verificare se il vostro gatto o il cane abbia o meno la febbre;

Flipper 0 può clonare badge, chiavi di camere d’albergo e molti altri dispositivi simili. Ovviamente, come già detto, si tratta di un qualcosa che non risulta essere legale in tutti i contesti. Dunque è consigliabile utilizzarlo solo con altri dispositivi personali.

Esso può leggere tutte le informazioni di una data carta di credito. Come: nome dell’intestatario, numero di carta, e altri, ad eccezione del codice CVC. Tuttavia non può trasmettere questi dati ad altri ricevitori. (Dunque non può essere utilizzato per il pagamento);

Attraverso l’opzione Bluetooth, Flipper 0 riesce ad inviare richieste ai dispositivi Windows, Android e iOS, ma necessariamente solo con l’ausilio di firmware di terze parti;

Apertura di garage e cancelli.

Solo però con i sistemi che non utilizzano il Rolling Code;

Quindi funziona anche se non si tocca in alcun modo la pulsantiera. Tuttavia, ciò è possibile solo con i sistemi wireless più vecchi e datati;

Ovvero il codice che viene utilizzato con la Nintendo Switch.

Insomma, è abbastanza chiaro quanto il Flipper Zero sia un dispositivo praticamente unico nel suo genere. Così come è chiaro che il confine con l’illegalità è davvero molto sottile.

Quindi si tratta di una tecnologia da utilizzare sempre con un certo grado di coscienza e consapevolezza.