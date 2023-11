Non è la prima volta che Lidl fa parlare di sé, questa volta però potrebbe aver superato se stesso. La nota azienda ha infatti lanciato gli auricolari Bluetooth Xiaomi Redmi Buds 3 Lite! E non solo. Questi sono disponibili in tutti i supermercati Lidl ad un presso assurdo: solo 29,90 euro! Inoltre, è possibile acquistarli anche online, sul sito del rivenditore.

Lidl lancia le cuffie Xiaomi

Le cuffie Bluetooth Xiaomi sono davvero sensazionali. Godono di un case di ricarica capace di garantire 18 ore di autonomia. Dettaglio che permette di sfruttare al massimo le prestazioni fornite dal Bluetooth 5.2. Redmi Buds 3 Lite offre inoltre una serie di funzioni capaci di elevare l’esperienza di ascolto ad un livello decisamente superiore. La tecnologia di riduzione dei rumori è davvero avanzata e permette agli utenti di godere di una qualità sonora stupefacente.

Gli auricolari sono semplici, ma estremamente funzionali. Con la tecnologia Bluetooth 5.2, i Redmi Buds 3 Lite sono wireless e concedono così libertà di movimento senza essere rintracciati da cavi ingombranti e fastidiosi. Godere di tutto questo è facile, basta collegarli al proprio smartphone o ad uno dei propri dispositivi elettronici e il gioco è fatto. Bastano pochi minuti per godere della massima esperienza musicale offerta.

Come abbiamo detto la sua autonomia è davvero invidiabile. Infatti, questa è tra le più alte sul mercato. Le cuffie possono durare fino a 5 ore di ascolto con una sola ricarica. Grazie alla presenza del suo case, tutto questo si traduce in circa 2,5 cariche aggiuntive, e questo garantisce un’autonomia totale che arriva quasi alle 18 ore. Proprio niente male.

Informazioni aggiuntive

Le cuffie Redmi Buds 3 Lite si contraddistinguono per la loro forma ergonomica in grado di garantire una vestibilità comoda e allo stesso tempo sicura. Inoltre, sono dotate di tre diverse dimensioni di tips, in questo modo favoriscono l’adattamento ottimale ai diversi tipi di orecchie.

Sono dotare di certificazione IP54 questo significa che sono utilizzabili anche in caso di pioggia improvvisa o anche durante delle sessioni sportive particolarmente intense. Le cuffie sono anche dotate di un controllo touch integrato che rendono molto più semplice riuscire a controllare il dispositivo senza troppi problemi.

Tutte queste caratteristiche rendono queste cuffie davvero perfette sia per andare in palestra, ma anche per rilassarsi tranquilli senza distrazioni o fastidi esterni.