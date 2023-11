Un prezzo davvero ridicolo per un prodotto a cui gli utenti potrebbero fare affidamento e riferimento nel momento in cui fossero alla ricerca di una soluzione adatta per il gaming, stiamo ovviamente parlando di un mouse con filo compatibile con qualsiasi dispositivo attualmente in commercio.

Il modello in promozione è a marchio Nuwo, si tratta di un mouse per PC portatile ed ergonomico, che presenta sulla superficie ben 6 pulsanti perfettamente programmabili con possibilità di optare per 4 livelli di DPI (tra 800 e 2400), e la presenza di un interessante LED sulla superficie non fa altro che accrescerne ulteriormente il valore e l’aggressività, in perfetto stile gaming.

Mouse Nuwo in super sconto, il prezzo è di soli 7 euro

Se volete spendere solo 7 euro per l’acquisto di un mouse da gaming siete nel posto giusto, il prodotto in questione parte da un listino attuale di circa 9,90 euro, il quale viene ridotto del 30% con l’applicazione del coupon che potete trovare direttamente nella pagina (e che dovete applicare flaggando la corrispettiva casellina).

Il mouse è pensato per la mano destra, infatti si trovano due pulsanti programmabili sul lato sinistro del design, raggiungibili direttamente con il pollice. L’installazione è automatica, basta collegarlo alla porta USB-A del vostro computer, ed in pochissimi secondi potrete iniziare ad utilizzarlo.

CLICCA QUI per CODICI e OFFERTE AMAZON GRATIS

Come vi dicevamo, sono presenti LED che stimolano un look decisamente più aggressivo, con possibilità di scegliere tra 7 colori differenti. Il cavo di collegamento, se interessati, ha lunghezza di 1,8 metri, mentre la garanzia del prodotto è la solita da 2 anni, così da riuscire a coprire gli eventuali difetti di fabbrica.