Chi passa tante ore davanti ad un computer, oltre che a proteggere i propri occhi dovrebbe prendere delle precauzioni per la postura della propria mano.

La forma del mouse infatti è molto importante per tutti quelli che passano ore ogni giorno davanti ad un PC. Servirebbe acquistare un mouse ergonomico verticale, ottimo anche per gaming. Scopriamo il Trust Verto in offerta su Amazon.

Trust Verto: mouse ergonomico verticale in offerta su Amazon

Il mouse ergonomico è la soluzione verticale per sovraccarico e dolore. Il design ergonomico offre una posizione naturale a 60° per braccio e polso, in modo da poter lavorare senza sforzo. Con il suo design leggero si adatta a qualsiasi mano ed è fantastico al tatto. Il poggiapolsi e la finitura in gomma offrono ancora più presa e comfort.

Non ci sono cavi che influiscono sulla posizione di lavoro. La portata wireless di 10 m di Verto significa libertà ottimale e una postura migliore. Questo mouse per PC è dotato di un sensore ottico da 800/1200/1600 DPI e due pulsanti con il pollice che forniscono un controllo rapido e preciso.

Non dovrete installare sul vostro PC alcun software per collegarlo, anzi basterà collegare il microricevitore verticale Verto Mouse al tuo PC o laptop e sei pronto per partire. Quando sei pronto, riponi il ricevitore nell’apposito vano portaoggetti. Nel pacco troverete anche 2 batterie AAA incluse. Il tutto, a questo link, per soli 24.99 euro.