Le cuffie bluetooth Sony sono tra le più richieste dell’intero mercato, proprio per la capacità dell’azienda di mettere a disposizione del consumatore finale un rapporto qualità/prezzo assolutamente invidiabile, ancora meglio nel momento in cui il risparmio si fa più importante con le promozioni amazon (come oggi).

Il prodotto che dovreste acquistare ad occhi chiusi sono le Sony WH-CH520, cuffie completamente wireless realizzate in plastica con finitura opaca e gommata, che non trattiene le impronte, adatte per coloro che non vogliono spendere eccessivamente, ma vogliono godere di una buona autonomia (si aggira attorno alle 50 ore di utilizzo continuativo) con supporto alla ricarica rapida, ed una versatilità davvero unica (possono essere utilizzate con qualsiasi prodotto in commercio).

Cuffie Sony bluetooth, la spesa è minima su Amazon

Le cuffie di Sony sono sicuramente appetibili per i più, per questo motivo vi raccontiamo con piacere dello sconto applicato da Amazon che le porta ad una spesa finale di soli 38,90 euro, quando in realtà costerebbero il 44% in più, ovvero ben 69,99 euro. La riduzione è automatica ed immediata, non sarà in nessun modo necessario applicare coupon o similari.

Molto interessante è il supporto alla connessione multipoint, ovvero l’utente può collegarle contemporaneamente a più dispositivi, in modo da ricevere lo streaming ad esempio dal notebook, ma poter rispondere allo smartphone nel caso di una chiamata. Il sistema di controllo è interamente integrato nei padiglioni auricolari, dove si trovano pulsanti fisici dal feedback non troppo pronunciato, ed anche la porta USB-C che permette la ricarica delle cuffie in modo rapido ed intuitivo.